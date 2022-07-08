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Пьяный пассажир разбил зеркало заднего обзора в столичном метро. Видео

Лейла Алиева
Происшествия
Пьяный пассажир разбил зеркало заднего обзора в столичном метро. Видео
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Россия, Москва, метро Баррикадная Карта всех событий

Полиция задержала в столичном метро 19-летнего приезжего, подозреваемого в вандализме. Об этом в пятницу, 8 июля, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По его словам, инцидент произошел на платформе станции «Баррикадная». Выпивший парень в ходе ссоры со своей знакомой несколько раз бросил свой рюкзак в сторону проходящего поезда. После этого он ударил рукой зеркало заднего вида на платформе. В итоге оно разбилось.

Видео: Пресс-служба УВД на Московском метрополитене

Спустя пару минут после инцидента юношу задержали.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

До этого стало известно, что агрессивный пассажир электрички в подмосковной Истре избил двух молодых людей.

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