Пьяный пассажир разбил зеркало заднего обзора в столичном метро. Видео
Полиция задержала в столичном метро 19-летнего приезжего, подозреваемого в вандализме. Об этом в пятницу, 8 июля, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу полковник внутренней службы Владимир Васенин.
По его словам, инцидент произошел на платформе станции «Баррикадная». Выпивший парень в ходе ссоры со своей знакомой несколько раз бросил свой рюкзак в сторону проходящего поезда. После этого он ударил рукой зеркало заднего вида на платформе. В итоге оно разбилось.
Спустя пару минут после инцидента юношу задержали.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.
До этого стало известно, что агрессивный пассажир электрички в подмосковной Истре избил двух молодых людей.