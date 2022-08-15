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В Госдуме сравнили планы Украины ударить по Крымскому мосту с белой горячкой

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
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В Госдуме сравнили планы Украины ударить по Крымскому мосту с белой горячкой
Фото: shutterstock

В заявлениях украинского руководства о планах нанести удар по Крымскому мосту наблюдаются симптомы белой горячки. Такое мнение выразил депутат Госдумы Дмитрий Белик в понедельник, 15 августа.

— Я знал, что среди украинских политиков преобладает не трезвое мышление, а белая горячка. Именно в этот период у них возникают видения о наступлении до Москвы, подрыве Крымского моста, освобождении Херсонской и Запорожской областей, — сказал он.

Депутат добавил, что Крымский мост является стратегическим объектом. По его словам, он находится под защитой средств противоракетной обороны, а также современными оборонными комплексами. В связи с этим попадание по сооружению маловероятно, передает РИА Новости.

До этого депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что украинские власти провели переговоры с британским министром обороны Беном Уоллесом о плане уничтожения Крымского моста на саммите НАТО в июне. Также он опубликовал снимок с переговоров, на котором, кроме него и Уоллеса, запечатлен британский премьер-министр Борис Джонсон.

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