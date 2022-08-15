Депутат Рады рассказал о переговорах с Великобританией об уничтожении Крымского моста

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Украинские власти провели переговоры с британским министром обороны Беном Уоллесом о плане уничтожения Крымского моста на саммите НАТО в июне. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Рады Алексей Гончаренко.

Он обратил внимание на выступление на телеканале «Россия 1» эксперта Игоря Коротченко, который сказал, что, по некоторым данным, план нанесения ударов по Крымскому мосту якобы разрабатывается под личным руководством главы Минобороны Британии.

— Мы с Беном Уоллесом обсудили план уничтожения Крымского моста еще в июне, — написал парламентарий.

Также Гончаренко опубликовал снимок с переговоров, на котором, кроме него и Уоллеса, запечатлен британский премьер-министр Борис Джонсон, сообщает РИА Новости.

9 августа советник главы Республики Крым по информационной политике Олег Крючков рассказал о работе Крымского моста после детонации боеприпасов. Накануне на страницах украинской прессы и в соцсетях начала распространяться ложная информация о том, что после детонации боеприпасов на аэродроме в Новофедоровке туристы начали массово покидать полуостров, что привело к транспортным заторам на подъезде к Крымскому мосту.