Антонио Бандерас появился на гала-вечере в Марбелье с молодой возлюбленной

Фото: ETTORE FERRARI

Звезда Голливуда Антонио Бандерас в минувшее воскресенье, 14 августа, посетил гала-вечер в Марбелье вместе со своей молодой возлюбленной Николь Кемпел. Совместные снимки 62-летнего актера и его 40-летней пассии опубликовали в фотобанке Getty Images.

Для выхода на красную дорожку Бандерас выбрал белый смокинг и черные брюки, а его спутница — платье в пол, украшенное пайетками.

На мероприятии также были замечены Ричард и Алехандра Гир, которая младше звездного мужа на 34 года.

Информация о романе Бандераса и Кемпел появилась в 2015 году, сразу после того, как актер развелся со своей коллегой Мелани Гриффит после почти 18 лет брака. В 2017-м поползли слухи о помолвке Бандераса с новой возлюбленной, однако пара это никак не подтвердила, пишет «Газета.ру».

На днях сербский и российский актер Милош Бикович опубликовал в социальных сетях совместный снимок с новой возлюбленной — юристом Иваной Малич, родом из Черногории, с которой в настоящее время отдыхает на Бали. Звезда «Холопа» запечатлел себя вместе с красавицей-брюнеткой в одном из местных кафе.