ЦОДД произвел почти 200 настроек столичных светофоров в июле

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в июле сменили настройки светофоров 194 раза для оптимизации движения транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в понедельник, 15 августа.

— В июле ЦОДД менял настройки светофоров 194 раза, чтобы водители ехали быстрее, а пешеходы меньше ждали на переходах. В Москве больше 50 тысяч светофоров. Специалисты постоянно мониторят их работу, чтобы всем было удобно и безопасно на дорогах, — говорится в сообщении.

Отмечается, что настройка оборудования проходит ежедневно. Причин для проведения работ несколько. Они могут проходить как для улучшения безопасности и движения транспорта, так и по просьбам москвичей.

Так, в ТиНАО было увеличено время работы зеленого сигнала в районе выездов с 1-й Ватутинской улицы и улицы Светлой. Раньше показатель составлял 111 секунд. Сегодня время работы равно 74 секундам, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого сообщалось, что ЦОДД в июле изменил схему движения на 114 столичных улицах. Так, на городских улицах появилось 334 парковки, 20 островков безопасности, 20 пешеходных переходов, 10 светофоров и 10 дополнительных полос для движения транспорта.