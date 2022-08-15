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В ближайшую зиму температура в киевских домах может опуститься ниже нормы, поэтому жителям города следует запастись теплыми вещами и одеялами. С таким заявлением выступил мэр Киева Виталий Кличко.

— Прошу каждого подготовить теплую домашнюю одежду, теплые одеяла, потому что не исключаем, что температура в домах будет на несколько градусов ниже нормы. Норма — 21 градус, а может быть 19 или 18, — цитирует мэра украинской столицы издание «Бабель».

По словам Кличко, Киев также может столкнуться с перебоями в электричестве. Он заверил, что эту проблему власти решат с помощью запасов мазута, если будут отсутствовать газ и генераторы, однако только на короткое время, передает РИА Новости.

Массовая приватизация, которая ожидает Украину, может превратиться в тотальную распродажу государства Западу, а всю прибыль от этих сделок поделят президент Владимир Зеленский и его окружение. Такой прогноз опубликовало китайское издание «Гуаньча». Политолог Дмитрий Журавлев рассказал «Вечерней Москве», при каких условиях территории Украины будут распроданы и чем это обернется.