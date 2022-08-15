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Маркетплейс Wildberries сменил название своего сайта на русскоязычное «Ягодки», что является дословным переводом английского наименования. Соответствующее обновление появилось на сайте интернет-магазина в понедельник, 15 августа.

До этого сообщалось, что маркетплейсы Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет» создали общую информационную систему, где собираются сведения о поставщиках контрафакта. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) во вторник, 9 августа.

Система создана для борьбы с распространением контрафактной продукции. В ее основе лежит список, куда вносятся данные о случаях размещения продукции, информация о продавце, а также сведения из документов, подтверждающих нарушение.

Недавно стало известно, что Wildberries уже начал реализацию товаров бренда Zara. Ранее на онлайн-площадке стали доступны вещи брендов Massimo Dutti и Pull&Bear.