Дачникам рассказали, как и когда сажать садовую землянику

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Конец лета является лучшим временем для посадки садовой земляники. Агроном ГБУ «Озеленение» Юлия Стражникова дала рекомендации по высадке садовой земляники на дачных участках.

По словам специалиста, лучшим временем для высадки саженцев станет август. В этот период в столичном регионе стоит не жаркая и не засушливая погода. До наступления холодов земляника успеет укорениться, а уже в следующем году она принесет богатый урожай.

Сажать растение лучше на ровном участке. Кроме того, саженцы необходимо защитить от холодного ветра и сквозняка. Агроном отметила, что важную роль играет солнце. Чем его больше, тем лучше.

Перед подготовкой к высадке почву нужно подготовить. Стражникова рекомендует подготовить компост. Для этого на один квадратный метр земли понадобится ведро перепревшего навоза или компоста, 700–800 граммов комплексного удобрения и 0,5 литра золы. Затем землю необходимо перекопать и выровнять граблями.

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