Фото: Минобороны РФ

Российские военнослужащие за последние сутки поразили несколько пунктов управления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России в понедельник, 15 августа.

— Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе спецоперации авиация и артиллерия поразили пункты управления 112-й бригады территориальной обороны Украины в районе населенного пункта Артемовск, а также 60-й пехотной бригады в районе Осокоровка Херсонской области.

Кроме того, в процессе выполнения боевых задач были ликвидированы живая сила, вооружение и боевая техника. Так, в районах населенных пунктов Мерефа, Константиновка, Николаев и Великомихайловка были поражены националистические батальоны, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что Воздушно-космические силы России ликвидировали более 100 иностранных наемников в Харьковской области, нанеся удар по пункту их временной дислокации. Среди них были граждане Польши и Германии.