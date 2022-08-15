Кардиолог Серебрянский перечислил основные симптомы развития инсульта

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Врач-кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Серебрянский назвал основные признаки, которые могут сигнализировать о приближении инсульта.

Серебрянский отметил, что основным предвестником инсульта является ишемическая атака. Она выражается в сильных головных болях, головокружении, тошноте и рвоте. Также могут свидетельствовать о развитии болезни гипертонические кризы с резким повышением артериального давления.

Врач рассказал, что инсульт бывает двух типов: ишемический и геморрагический. Ишемический инсульт происходит по причине закупорки сосудов головного мозга и сонных артерий. Геморрагический инсульт связан с кровоизлиянием и разрывом кровеносного сосуда, потерей сознания, нарушением двигательной активности.

По словам кардиолога, очень важно вовремя выявить заболевание и вид инсульта. Для этого необходимо выполнить компьютерную томографию и МРТ головного мозга, передает Nation News.

Ранее ученым из Оксфордского университета удалось доказать, что заменитель соли снижает кровяное давление и уменьшает риск сердечно-сосудистых болезней, инсульта и смерти. При переходе на заменитель соли риск хронических сердечно-сосудистых болезней уменьшается на 13 процентов, передает МИР 24.

До этого кардиолог Анна Кореневич назвала неочевидный предвестник инфаркта.