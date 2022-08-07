Кардиолог назвала неочевидный предвестник инфаркта

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Стенокардия напряжения может быть предвестником инфаркта, притом что ее редко рассматривают как серьезную проблему. Об этом сообщила врач-кардиолог Анна Кореневич.

— Как только она у вас появилась, особенно если вы мужчина старше 40 лет, эмоциональный, нервный, много работаете, гиперответственны и еще при этом курите и мало занимаетесь спортом, то на 100 процентов вы пациент кардиолога. Поэтому надо немедленно среагировать и пойти к врачу, чтобы дальше это не переросло в коронарную катастрофу и смерть, — предупредила она.

Врач отметила, что стенокардия выражается в жжении, тяжести и сдавливании в груди. Это ощущение может отдавать в левую руку, левое плечо, шею или нижнюю челюсть. Дискомфорт появляется при усилении физической нагрузки и исчезает в состоянии покоя. Это состояние, по словам специалиста, может длиться 5–15 минут, а затем само проходит, и люди зачастую про него забывают.

— Этого делать нельзя — это тоже сигнал. Надо пойти и проверить организм по полной программе — одной кардиограммы будет недостаточно. Особенно если у вас есть факторы риска — ожирение, курение, гипертония, повышенный сахар и холестерин в крови, — рассказала Кореневич изданию «Доктор Питер».

Врач-флеболог Армен Авакян назвал явные и неочевидные признаки тромбоза. Он напомнил, что тромбоз характеризуется сгущением крови и формированием сгустков — тромбов, которые могут появляться в полости артерий и вен и препятствовать нормальному кровообращению.