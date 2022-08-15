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Затруднено движение по Кутузовскому проспекту из-за ДТП

Степан Жирнов
Происшествия
Затруднено движение по Кутузовскому проспекту из-за ДТП
Фото: пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры
Россия, Москва, Кутузовский проспект, 41 Карта всех событий

Затруднено движение по Кутузовскому проспекту из-за ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в понедельник, 15 августа.

В сообщении говорится, что в районе дома №41 столкнулись несколько автомобилей.

В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» рассказали, что движение на участке затруднено на двух полосах из семи.

В понедельник, 15 августа, три автомобиля столкнулись в Лефортовском тоннеле.

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