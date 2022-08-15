Специалисты возведут новый ЖК на Автозаводской улице, отделанный панелями «юрский известняк»

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Автозаводская улица, вл. 23/73. Карта всех событий

Москомархитектура согласовала проект жилого комплекса на Автозаводской улице. Для его отделки будут применяться панели цвета «юрского известняка». Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в понедельник, 15 августа.

— Три корпуса будут объединены общим стилобатом с эксплуатируемой кровлей. Эту территорию авторы проекта решили благоустроить и организовать пешеходную галерею на уровне вторых этажей, на которую можно будет выйти из подъездов жилых домов, — сказал он.

Площадь нового комплекса составит 172 тысячи квадратных метров. Согласно проекту, на первых этажах корпусов разместятся коммерческие помещения. Верхние уровни будут отданы под жилую застройку. Кроме того, в двух корпусах предусмотрены блоки помещений, которые можно будет снять в аренду.

8 августа Сергей Кузнецов сообщил, что на территории бывшей промышленной зоны «ЗИЛ-Юг» возведут жилой дом, отделку которого выполнят алюминиевыми панелями, выкрашенными в нежно-розовый перламутровый цвет. Проект представляет собой две башни переменной этажности.