Специалисты возведут новый ЖК на Автозаводской улице, отделанный панелями «юрский известняк»
Москомархитектура согласовала проект жилого комплекса на Автозаводской улице. Для его отделки будут применяться панели цвета «юрского известняка». Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в понедельник, 15 августа.
— Три корпуса будут объединены общим стилобатом с эксплуатируемой кровлей. Эту территорию авторы проекта решили благоустроить и организовать пешеходную галерею на уровне вторых этажей, на которую можно будет выйти из подъездов жилых домов, — сказал он.
Площадь нового комплекса составит 172 тысячи квадратных метров. Согласно проекту, на первых этажах корпусов разместятся коммерческие помещения. Верхние уровни будут отданы под жилую застройку. Кроме того, в двух корпусах предусмотрены блоки помещений, которые можно будет снять в аренду.
8 августа Сергей Кузнецов сообщил, что на территории бывшей промышленной зоны «ЗИЛ-Юг» возведут жилой дом, отделку которого выполнят алюминиевыми панелями, выкрашенными в нежно-розовый перламутровый цвет. Проект представляет собой две башни переменной этажности.