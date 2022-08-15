Собянин поздравил археологов с профессиональным праздником

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил российских археологов с профессиональным праздником, который отмечается 15 августа.

— Они вносят большой вклад в изучение истории и культуры нашей страны, по крупицам добавляют детали, рассказывающие о прошлом. Каждый сезон раскопок в столице — уже больше двух веков — обязательно приносит новые находки, в том числе бесценные для науки раритеты, — отметил он.

По словам мэра, столичные археологи одними из первых начинают изучать культурный слой. Так, настоящие клады были найдены во время строительства парка «Зарядье»: тысячи серебряных монет, фрагменты деревянных строений, берестяная грамота XIV–XV веков.

Кроме того, после изучения ценные находки отправляются в коллекции городских музеев. Например, в столице сохранили часть каменного основания стены Белого города XVI века на Хохловской площади, а в подземном переходе на Варварке можно увидеть элементы кладки башни Китайгородской стены, рассказал Собянин в своем Telegram-канале.

Ко Дню археолога в Москве открылась выставка «Стекло и время», где представлены стеклянные археологические находки за последние 30 лет. Посетители смогут увидеть стеклянные флаконы, бокалы, рюмки, а также другую посуду и украшения, обнаруженные при раскопках в Москве.