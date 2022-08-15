Годовщину открытия столичных центров госуслуг отметят развлекательными мероприятиями

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Викторины и другие развлекательные мероприятия пройдут в центрах госуслуг Москвы по случаю их 11-летия. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщили в пресс-службе центров «Мои документы».

— 22 августа центрам госуслуг исполнится 11 лет. В честь дня рождения посетители смогут принять участие в развлекательных мероприятиях, — говорится в сообщении.

Так, с 20 по 23 августа во всех офисах будет организована викторина «Пойми меня», участникам которой необходимо будет определить услугу по набору эмодзи. Тем, кто сможет разгадать шифры, вручат брендированные подарки.

Кроме того, москвичам предложили написать, с чем у них ассоциируются центры госуслуг. Юных гостей ждет творческий мастер-класс по изготовлению объемного енота из бумаги, отметили в пресс-службе.

Помимо этого, 22 августа с 12:00 до 15:00 во Дворце госуслуг на ВДНХ состоится мастер-класс по созданию рисунка из песка. 22 и 23 августа во флагманских офисах посетителям предложат изготовить именной браслет.

Также с 15 по 22 августа во всех центрах можно будет получить чек-лист, где отображены интересные локации Москвы, которые рекомендуются для посещения до конца лета, отмечается в сообщении.

До этого сообщалось, что столичные парки подготовили на период с 17 по 21 августа познавательные и развлекательные мероприятия для взрослых и детей.