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Столичные парки подготовили новую программу мероприятий на следующую неделю

Анастасия Колоскова
Город
Столичные парки подготовили новую программу мероприятий на следующую неделю
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Россия, Москва, сад культуры и отдыха имени Н.Э. Баумана Карта всех событий

Посетить исторические экскурсии, лекции по русскому языку и литературе, а также отметить день рождения Чебурашки предлагают столичные парки, которые подготовили на период с 17 по 21 августа познавательные и развлекательные мероприятия для взрослых и детей.

17 августа в 16:00 на главной сцене «Ракушка» в Саду имени Баумана пройдет концерт «С чего начинается Родина…», на котором прозвучат песни Александры Пахмутовой, Матвея Блантера и других отечественных композиторов в исполнении Московского государственного академического камерного хора («Минин-хор»).

Таганский парк пригласил ребят от пяти до девяти лет на секцию футбола. 17 августа в 17:00 они могут принять участие в открытом уроке на местном стадионе.

В павильоне «Лекторий» зоны отдыха «Терлецкая дубрава» 17 августа в 12:00 школьникам прочтут лекцию по русскому языку и литературе.

Парк «Фили» организует любительский шахматный турнир для взрослых и детей старше 12 лет. Он состоится в шахматном домике 19 августа в 17:30.

Экскурсия «Старое Кунцево» позволит познакомиться с историей парка «Фили». Она пройдет 20 августа в 13:00.

А в парке «Дубки» 20 августа отметят день рождения Чебурашки. С 12:00 до 18:00 на центральной площади пройдут различные мероприятия, в том числе конкурс открыток «Поздравь Чебурашку!», соревнование по лепке из пластилина «Чебурашка года», а также викторина по произведениям Эдуарда Успенского.

Воронцовский парк 21 августа с 15:00 до 19:00 проведет для детей до 10 лет открытое занятие по развивающей гимнастике.

Узнать о происхождении усадьбы Воронцово и прогуляться по ее территории можно на экскурсии «История усадьбы Воронцово». Экскурсия пройдет 21 августа в 13:00, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в Музее Победы 14 августа пройдут тематическая встреча и бесплатный мастер-класс по актерскому мастерству.

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