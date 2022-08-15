Косметолог сравнила эффективность уходовых процедур и инъекций

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Косметолог Татьяна Евстигнеева рассказала об эффективности инъекций и уходовых процедур для лица.

По ее словам, эти два способа ухода за собой дополняют друг друга. Особенно это актуально для девушек старше 30 лет.

Сигналом к тому, чтобы начать активно ухаживать за собой, могут быть первые морщины и пигментные пятна.

Специалист отметила, что в процессе ухода важно не забывать о питании и увлажнении кожи. Для этого можно использовать маски и гиалуроновую кислоту.

Чтобы выработать в коже коллаген, можно использовать пилинги, а чтобы разгладить овал лица — лифтинг-процедуры, передает МедикФорум.

Домашний уход — обязательная часть заботы о коже. В него входят такие составляющие, как очищение, тонизация и кремовый уход для каждого типа кожи. Об этом рассказала дерматолог-косметолог ЦКБ управления делами президента РФ Мария Притыко. Она отметила, что есть профессиональные процедуры, которые лучше делать в клинике, но дома нужно поддерживать полученные результаты.

В свою очередь дерматолог-косметолог, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Светлана Розинская рассказала, после каких косметологических процедур противопоказано находиться на солнце.