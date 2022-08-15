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Два человека пострадало в ДТП на Кутузовском проспекте

Степан Жирнов
Происшествия
Два человека пострадало в ДТП на Кутузовском проспекте
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, Кутузовский проспект, 41 Карта всех событий

В ДТП на Кутузовском проспекте пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции в понедельник, 15 августа.

По данным ведомства, водитель такси на автомобиле «Хендай» столкнулся одновременно с тремя машинами. В результате водитель и пассажир заказного транспорта пострадали. Их госпитализировали с травмами.

Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия, сообщили в Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы».

В понедельник, 15 августа, на Кутузовском проспекте, в районе дома №41 столкнулись несколько автомобилей. По двум полосам из семи движение было затруднено.

Ранее в тот же день три автомобиля столкнулись в Лефортовском тоннеле.

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