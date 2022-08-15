Два человека пострадало в ДТП на Кутузовском проспекте
В ДТП на Кутузовском проспекте пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции в понедельник, 15 августа.
По данным ведомства, водитель такси на автомобиле «Хендай» столкнулся одновременно с тремя машинами. В результате водитель и пассажир заказного транспорта пострадали. Их госпитализировали с травмами.
Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия, сообщили в Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы».
В понедельник, 15 августа, на Кутузовском проспекте, в районе дома №41 столкнулись несколько автомобилей. По двум полосам из семи движение было затруднено.
Ранее в тот же день три автомобиля столкнулись в Лефортовском тоннеле.