Два человека пострадало в ДТП на Кутузовском проспекте

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Кутузовский проспект, 41 Карта всех событий

В ДТП на Кутузовском проспекте пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции в понедельник, 15 августа.

По данным ведомства, водитель такси на автомобиле «Хендай» столкнулся одновременно с тремя машинами. В результате водитель и пассажир заказного транспорта пострадали. Их госпитализировали с травмами.

Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия, сообщили в Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы».

В понедельник, 15 августа, на Кутузовском проспекте, в районе дома №41 столкнулись несколько автомобилей. По двум полосам из семи движение было затруднено.

Ранее в тот же день три автомобиля столкнулись в Лефортовском тоннеле.