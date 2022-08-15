Синоптик рассказал, когда спадет жара в Подмосковье

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Жаркая погода продержится в Московском регионе еще как минимум неделю, причем температура воздуха будет заметно превышать средние многолетние значения. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Особенно жарким будет начало недели. До четверга включительно температура воздуха ожидается в пределах плюс 27–30 градусов. Осадков в эти дни не ожидается.

В конце недели прогнозируются незначительные изменения, касающиеся осадков и облачности. В пятницу и субботу на погоду начнет оказывать влияние небольшой волновой циклон. Температура воздуха немного снизится — до плюс 25 градусов. Возможны кратковременные грозовые дожди.

Он отметил, что уже после действия циклона в начале следующей недели погода вновь станет солнечной и жаркой, передает «Радио 1».

Долгосрочный прогноз на финал лета показывает, что последняя декада августа будет значительно отличаться от первой. Об этом сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он рассказал, какую погоду стоит ожидать в конце лета и в начале осени.