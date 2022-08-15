Синоптик Тишковец рассказал, каким будет «финал лета» в Центральной России

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Долгосрочный прогноз на «финал лета» показывает, что последняя декада августа будет значительно отличаться от первой. Об этом сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он рассказал, какой погоды стоит ожидать в конце лета и в начале осени.

Синоптик отметил, что в первой декаде августа в Центральной России наблюдалась высокая температура воздуха, а в последней декаде месяца погода будет соответствовать климатической норме.

— Финал лета будет благоприятным. Если первая декада месяца ознаменовалась относительной жарой с температурой выше 30 градусов и засухой, то в третьей десятидневке показания термометров и данные осадкомеров будут близки к средним показателям, то есть примерно плюс 21 градус и 77 миллиметров осадков, — рассказал Тишковец в интервью радио Sputnik.

По словам специалиста, среднемесячная температура будет чуть выше нормы — около 21,5 градуса тепла.

Синоптик добавил, что в сентябре переход к осенней погоде будет происходить плавно, и вполне вероятно, что жителей Центральной России ждет длинное бабье лето.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд пообещал москвичам «сверхлетнюю» погоду на предстоящей неделе. По словам синоптика, причиной жары является мощный антициклон, управляющий погодой.