Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Вильфанд пообещал москвичам «сверхлетнюю» погоду на предстоящей неделе

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Вильфанд пообещал москвичам «сверхлетнюю» погоду на предстоящей неделе
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Москву на грядущей неделе ожидает «сверхлетняя» погода, нехарактерная для этого региона. Об этом в воскресенье, 14 августа, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

— Климатически самый жаркий период уже прошел, потому что он приходится на конец июля, а сейчас наступает середина августа. Но, тем не менее, температура такая, что о ней можно говорить, что она летняя не в московском исполнении, а в курско-ростовском, — заявил он.

По словам синоптика, причиной жары является мощный антициклон, управляющий погодой. Так, в начале недели температура будет превышать норму примерно на пять градусов, а к середине недели — на шесть.

Ночи в столичном регионе будут почти тропическими, добавил Вильфанд. В ночь на понедельник и вторник температура будет достигать 19 градусов в спальных районах и 22-х — в центре Москвы.

Днем температура может достигать 32 градусов тепла. Такая погода — опасна, передает слова Вильфанда RT.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», что в городе установилась аномально теплая погода. Вторая половина последнего летнего месяца в столице тоже может оказаться слишком жаркой.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что на предстоящей неделе в Москве сохранится не по сезону жаркая погода.

По словам синоптика, с понедельника, 15 августа, до четверга, 18 августа, синоптическая ситуация будет определяться юго-западной периферией антициклона. Из-за этого следует ожидать не по сезону теплые дни с температурным фоном на 5–7 градусов выше многолетней нормы.

Роман Вильфанд Москва Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Болезни не всегда сразу заметны

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Небо покоряется молодым

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Байден и пустота

Владимир Березин
Владимир Березин

Видим красоту каждый день

Александр Лосото
Александр Лосото

Машины тоже ошибаются

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сердце, желудок, а главное кошелек

Вадим Панов
Вадим Панов

Чем больше оркестров, тем лучше музыка

Все мнения
О проекте