Вильфанд пообещал москвичам «сверхлетнюю» погоду на предстоящей неделе

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Москву на грядущей неделе ожидает «сверхлетняя» погода, нехарактерная для этого региона. Об этом в воскресенье, 14 августа, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

— Климатически самый жаркий период уже прошел, потому что он приходится на конец июля, а сейчас наступает середина августа. Но, тем не менее, температура такая, что о ней можно говорить, что она летняя не в московском исполнении, а в курско-ростовском, — заявил он.

По словам синоптика, причиной жары является мощный антициклон, управляющий погодой. Так, в начале недели температура будет превышать норму примерно на пять градусов, а к середине недели — на шесть.

Ночи в столичном регионе будут почти тропическими, добавил Вильфанд. В ночь на понедельник и вторник температура будет достигать 19 градусов в спальных районах и 22-х — в центре Москвы.

Днем температура может достигать 32 градусов тепла. Такая погода — опасна, передает слова Вильфанда RT.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», что в городе установилась аномально теплая погода. Вторая половина последнего летнего месяца в столице тоже может оказаться слишком жаркой.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что на предстоящей неделе в Москве сохранится не по сезону жаркая погода.

По словам синоптика, с понедельника, 15 августа, до четверга, 18 августа, синоптическая ситуация будет определяться юго-западной периферией антициклона. Из-за этого следует ожидать не по сезону теплые дни с температурным фоном на 5–7 градусов выше многолетней нормы.