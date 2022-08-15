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Власти Бурятии вернули масочный режим из-за роста заболеваемости коронавирусом

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Власти Бурятии вернули масочный режим из-за роста заболеваемости коронавирусом
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Власти Бурятии приняли решение о возвращении масочного режима из-за роста заболеваемости COVID-19 в регионе. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщила заместитель главы регионального управления Роспотребнадзора Елена Кузьмина.

— (Вводится — Прим. «ВМ») соблюдение масочного режима в медицинских организациях, плюс социальные учреждения... аптечные, посещение общественных мест, связанных со скоплением народа… и в транспорте, — сказала она.

Замглавы добавила, что соответствующее решение было принято в ходе заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом. По ее словам, за прошедшую неделю в Бурятии выявили 1210 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Указ вступит в силу во вторник, 16 августа, передает РИА Новости.

Иммунолог Николай Крючков в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что ситуация с коронавирусом в России не самая благоприятная, на фоне массы противоэпидемических факторов в стране фактически происходит новая вспышка заболевания. По словам собеседника «ВМ», после всплеска начнется длинное плато с небольшим снижением.

Бурятия Коронавирус масочный режим
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