«Убогие дегенераты!»: Кадыров раскритиковал Запад за аморальность и распущенность

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Глава Чечни Рамзан Кадыров обрушился на Запад с критикой, обвиняя его в духовном разложении и аморальности. Так он прокомментировал недавние события в Ванкувере, где четырехлетний ребенок совершил трансгендерный каминг-аут.

— Позор! Стыд и срам! Запад как был, так и остается рассадником извращенного разврата. Сплошное падение нравов, аморальность и распущенность! Чума на ваши дома, убогие дегенераты! — заявил Кадыров.

По словам главы Чечни, западные страны находятся на грани духовного вымирания. В данном случае сам ребенок ни в чем не виноват, отметил Кадыров, но виноваты взрослые, которые восприняли его поступок с ликованием и поддержкой. Подобное является образцом того, как запад развращает детей с самого малого возраста.

Поддерживающие это люди, добавил Кадыров, — чудовища в людском обличье. Такое заявление глава Чечни сделал в своем Telegram-канале.

Накануне Кадыров заявил, что западным странам следует пересмотреть свое отношение к России и поддерживать с ней дружбу. Он напомнил слова президента Владимира Путина, который предупреждал тех, кто захочет «откусить от страны», что они останутся без зубов.

Западный мир, считает он, до сих пор не осознает, что современная Россия давно перестала быть «горбачевским союзом республик» и «ельцинской территорией, построенной на путче, дефиците и дефолте».