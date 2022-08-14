«Зубы целее будут»: Кадыров посоветовал Западу дружить с Россией

Фото: vk/ramzan

Западным странам следует пересмотреть свое отношение к России и поддерживать с ней дружбу. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в воскресенье, 14 августа.

— Россия умеет дружить, и это самый лучший друг среди всех стран мира. Надежный, честный, — сказал политик.

Он напомнил слова президента Владимира Путина, который предупреждал тех, кто захочет «откусить от страны», что они останутся без зубов. Западный мир, считает он, до сих пор не осознает, что современная Россия давно перестала быть «горбачевским союзом республик» и «ельцинской территорией, построенной на путче, дефиците и дефолте».

Современная Россия — мощное и сильное государство, с которым лучше поддерживать хорошие и партнерские отношения, подчеркнул он. Если научиться с ней дружить, то «свои же зубы целее будут», написал Кадыров в Telegram-канале.

13 августа российская сторона предупредила Соединенные Штаты о точках невозврата, после которых возможен разрыв дипломатических отношений.

До этого стало известно, что российские и американские специалисты намерены обсуждать приостановку инспекций в рамках Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений, Вашингтону следует определиться с тем, как он рассчитывает поступать в дальнейшем.