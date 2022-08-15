Глоба назвал три знака зодиака, которым повезет во второй половине августа

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Вторая половина августа сулит приятные события в жизни многих людей. Астролог Павел Глоба рассказал о трех знаках зодиака, которым звезды улыбнутся в последнем месяце лета.

У Раков ожидается успешный старт в работе. Начальство признает их старания, что отразится на возможности повышения. Кроме того, финансовый вопрос будет стабилен как никогда раньше. Для сохранения успехов астролог порекомендовал не горячиться и избегать ссор с другими людьми.

Для Стрельцов вторая половина августа будет идеальной во всех сферах жизни. Представители этого знака зодиака ощутят на себе сильное везение, а мечты воплотятся в реальность.

Замыкают тройку везунчиков Рыбы. Для них август обернется удачей в финансах. Однако терять голову не стоит. Лучше обдуманно принимать решения, что положительно отразится в дальнейшем. Кроме того, для представителей Рыб высока вероятность новых знакомств, передает PROKAZAN.

Астрологи ожидают, что текущая неделя будет удачной для разрешения личных вопросов и поиска работы. Они рекомендуют с 15 по 21 августа не вступать в конфликты и воздержаться от незапланированных покупок.