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Травматолог назвал скрытую угрозу сидячего образа жизни

Анастасия Колоскова
Общество
Травматолог назвал скрытую угрозу сидячего образа жизни
Фото: depositphotos

Сидячий образ жизни может стать причиной целого ряда заболеваний. Об этом рассказал травматолог-ортопед Лев Дунаев.

— В офисе мы проводим не меньше 8 часов в сутки, постоянно сидим за компьютером да еще сутулимся, все это, безусловно, негативно влияет на здоровье. Нарушается осанка, ухудшается кровообращение, снижается мышечный тонус, увеличивается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, прогрессирует ожирение, — отметил врач.

Также, по его словам, недостаток движения приводит к развитию миофасциального синдрома и остеохондроза, который современная медицина включает в более широкое понятие «дорсопатия». Кроме того, сидячая работа наносит вред венозной системе ног и может стать причиной варикозной болезни, уточнил эксперт.

Он добавил, что при малоподвижном образе жизни люди уже к 30 годам сталкиваются с болями в спине, шее и ногах. Врач предупредил, что подобные симптомы нельзя игнорировать. Он рекомендовал поддерживать здоровье при помощи регулярных физических нагрузок, передает Ura.ru.

До этого врач-кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Серебрянский назвал основные признаки, которые могут сигнализировать о приближении инсульта.

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