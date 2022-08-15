Музыкальный фестиваль «Солома» откроется в саду «Эрмитаж» в новом формате

Фото: Предоставлено пресс-службой мероприятия

20 августа, в субботу, в московском саду «Эрмитаж» состоится музыкальный фестиваль «Солома», который проводит «Москва 24».

Зрители увидят как популярных артистов, так и откроют для себя новые имена, окунутся в разные жанры и формы исполнения музыки – от dj-сетов до акустики.

Этим летом организаторы представят две музыкальные площадки - главная сцена и акустическая.

Хэдлайнером вечера на главной сцене станет модная певица GAYANA, а также выступят артисты Юхи́м, IYULINA, TIHOTIHO, Андреграунд, UNTONE CHERNOV, gorech, SHOO. В лайн-апе главной сцены - этнический мультиинструментальный поп-соул, смарт-поп на стыке с андеграундом, а также теплый танцевальный фанк. Слушателям обещают музыкальные флэшбеки в 90-е, «нулевые» и «десятые».

— Фестиваль в этом сезоне привлек много DIY артистов - тех, кто действует полностью самостоятельно: без менеджеров и лейбла. Мы видим свою миссию в том, чтобы поддерживать таких музыкантов, — отметила Мария Михайлова, коммерческий директор АО «Москва Медиа».

Акустическая сцена соберет молодых исполнителей, среди которых Fil Swan, знакомый многим по шоу «Голос» и выступлениям с «лупером», искренний девичий поп-рок от Маша Мария, новый взгляд на традиционный фолк от hodila izba, SHOO с акустической нежной программой, а также самобытный мультиинструменталист Zavazalsky.