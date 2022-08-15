Гигантский триколор развернут у Музея Победы 22 августа

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В День государственного флага у Музея Победы развернут триколор площадью 1000 квадратных метров, который хранится в фондах музея. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 15 августа, сообщили в пресс-службе музея.

Церемония состоится 22 августа в 12:00. Участие в мероприятии примут представители волонтерских и молодежных организаций, а также военных образовательных учреждений. Кроме того, присоединиться к акции смогут все желающие, предварительно зарегистрировавшись в качестве волонтера через платформу «Добро.ру».

— Волонтеры Музея Победы раздадут посетителям музея символику праздника — ленточки в цветах российского триколора, расскажут об истории флага и праздника, — говорится в сообщении музея.

Кроме того, на мероприятии выступит оркестр ОМОН «Авангард» Главного управления Росгвардии по Москве, а также солист — исполнитель классической музыки, офицер запаса Даниил Корин.

20 августа в Музее Победы пройдет семейный фестиваль «День фронтовой собаки». Мероприятие посвящено подвигам служебных собак в годы Великой Отечественной войны. Гости праздника увидят четвероногих героев России, свои умения продемонстрируют питомцы Росгвардии и МВД.