Автоэксперты назвали меры для снижения ДТП
На аварийность очень сильно влияют камеры фото- и видеофиксации, где их больше, там происходит меньше аварий. Об этом сообщил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
Также на показатели аварийности влияет плотность населения и количество машин на дорогах.
— Еще на аварийность влияет воспитание людей и их психическое состояние. Насколько их тревожат жизненные проблемы, — добавил эксперт в комментарии НСН.
Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин добавил, что меньше аварий происходит в богатых регионах, где люди ездят на хороших машинах, снабженных системами безопасности.
По его словам, культура вождения примерно одинаковая по всей стране.
15 августа три автомобиля столкнулись в Лефортовском тоннеле.