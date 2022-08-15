Автоэксперты назвали меры для снижения ДТП

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

На аварийность очень сильно влияют камеры фото- и видеофиксации, где их больше, там происходит меньше аварий. Об этом сообщил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Также на показатели аварийности влияет плотность населения и количество машин на дорогах.

— Еще на аварийность влияет воспитание людей и их психическое состояние. Насколько их тревожат жизненные проблемы, — добавил эксперт в комментарии НСН.

Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин добавил, что меньше аварий происходит в богатых регионах, где люди ездят на хороших машинах, снабженных системами безопасности.

По его словам, культура вождения примерно одинаковая по всей стране.

15 августа три автомобиля столкнулись в Лефортовском тоннеле.