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Автоэксперты назвали меры для снижения ДТП

Ирина Игнатенко
Общество
Автоэксперты назвали меры для снижения ДТП
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

На аварийность очень сильно влияют камеры фото- и видеофиксации, где их больше, там происходит меньше аварий. Об этом сообщил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Также на показатели аварийности влияет плотность населения и количество машин на дорогах.

— Еще на аварийность влияет воспитание людей и их психическое состояние. Насколько их тревожат жизненные проблемы, — добавил эксперт в комментарии НСН.

Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин добавил, что меньше аварий происходит в богатых регионах, где люди ездят на хороших машинах, снабженных системами безопасности.

По его словам, культура вождения примерно одинаковая по всей стране.

15 августа три автомобиля столкнулись в Лефортовском тоннеле.

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