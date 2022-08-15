Астрологи составили рейтинг самых верных знаков зодиака

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Астрологи уверены, что представители разных знаков зодиака по-разному воспринимают отношения. Так, одни будут хранить верность до конца, другие уйдут при первой же возможности. Специалисты составили рейтинг самых верных представителей зодиакального круга.

Открывает перечень Рак. Застукать их на измене практически невозможно. Выше вероятность того, что летом пойдет снег. Рак — настоящий домосед, ему важнее всего уют.

Далее следует Скорпион. Толкнуть его на отчаянный шаг могут только несколько причин. Например, долгая неудовлетворенность в постели или месть. Для них достаточно малейшего слуха о неверности второй половины.

Весы чаще всего предпочитают флирт. К измене их могут привести в основном проблемы в семье и ушедшая любовь. Из-за нежелания брать ответственность за других представители этого знака зодиака, скорее, уйдут, чем вступят в новый роман.

Львы ленивы по своей натуре и не станут заводить кого-то на стороне. Они не фанаты поиска тайных мест для свиданий и в целом не готовы тратить лишние силы, чтобы встречаться с кем-то на стороне.

Девы — перфекционисты по натуре. Поэтому они постоянно в поиске лучшего места. Однако им не всегда удается подстроить вторую половинку под себя и в более зрелом возрасте они свыкаются с судьбой.

Тельцы если и изменяют, то делают это годами. Они откроют правду только по инициативе любовника. Конечно, мгновенный выбор сделать им трудно. Но если Телец уходит из семьи, то уже навсегда.

Рыбам нужны эмоции. Они могут прожить жизнь, так и не узнав о настоящих чувствах. Зачастую их поступками движет желание получить адреналин и новые ощущения.

В плане измен Водолеи — настоящие скандалисты. Им свойственна любовь к свободе. В случае измены они напрямую и во всех подробностях расскажут второй половине о своем проступке и уйдут в закат.

Козероги — одни из самых педантичных представителей зодиакального круга. Измена для них — неплохой метод воспитания. Таким образом они могут наказать партнера и показать, что ему действительно нужно.

Открывают тройку лидеров-изменщиков Близнецы. Это самый непостоянный знак. Они противоречивые и озабоченные. Получив привычку изменять в раннем возрасте, они сохраняют приверженность ей надолго.

Второй место по праву занимает Овен. Этот знак считается семьянином, но по натуре очень любопытен. Поиск новых эмоций зачастую приводит в постель с кем-то другим.

Рейтинг возглавляет Стрелец. Это самый свободолюбивый знак, который ни за что не будет ограничивать себя рамками одних отношений. Удержать его в браке практически нереально. Но им стоит отдать должное — расстаются они по-дружески, передает ГТРК «Самара».

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