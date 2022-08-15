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Элитное шампанское на полмиллиона рублей пытался провезти контрабандист в Домодедово

Степан Жирнов
Происшествия
Элитное шампанское на полмиллиона рублей пытался провезти контрабандист в Домодедово
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Московская область, городской округ Домодедово, аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова Карта всех событий

Гражданин Вьетнама пытался ввезти партию элитного шампанского контрабандой через Домодедово. Об сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы России, 15 августа.

Сотрудниками аэропорта задержан 43-летний мужчина, следовавший рейсом из Дубая. Он пытался пронести через зеленый коридор аэропорта 15 бутылок Dom Perignon. Пять из них обнаружили таможенники в багаже задержанного, еще 11 пассажир нес в пакетах в ручной клади.

Так как мужчина нигде этот груз не декларировал, груз у вьетнамца изъяли. Общая стоимостью алкоголя оценивается в 522 тысячи рублей, что является контрабандой в крупном размере согласно с российскими законами.

Проверка продолжается, но в попытке провезти этот товар сотрудники службы усмотрели признаки преступления по статье «Контрабанда алкогольной продукции».

Другого гражданина задержали в зеленом коридоре аэропорта 9 августа. Мужчину обвинили в контрабанде валюты, ведь он пытался пронести более 75 тысяч долларов США наличными.

Алкоголь Аэропорт Домодедово Контрабанда ФТС Таможня
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