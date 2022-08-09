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Более 75 тысяч долларов США сотрудники таможни обнаружили у пассажира в «зеленом коридоре»

Степан Жирнов
Происшествия
Более 75 тысяч долларов США сотрудники таможни обнаружили у пассажира в «зеленом коридоре»
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина, Шереметьево терминал F Карта всех событий

Гражданин Белоруссии пытался пронести в ручной клади через таможенную границу 75 тысяч долларов США. Об этом во вторник, 9 августа, сообщили в пресс-службе Шереметьевской таможни.

По данным ведомства, задержанного 27-летнего гражданина Республики Беларусь, который собирался отправиться в Мале из Москвы, в «зеленом коридоре» зала прилета задержал сотрудник таможни. При досмотре его ручной клади сотрудники обнаружили 74 800 долларов США и 32 550 рублей наличными. Перемещение таких сумм наличных через таможенную границу попадает под статью «Контрабанда наличных денежных средств или инструментов в особо крупном размере» Уголовного кодекса РФ.

После прохождения контроля пассажиру вернули под расписку 10 тысяч долларов, то есть сумму наличности, которую можно легально провозить через границу без предварительного декларирования, сообщили в пресс-службе таможни.

Общая сумма наличности, которую гражданин Белоруссии попытался незаконно переправить через границу, превышает 3,9 миллиона рублей.

По делу о контрабанде 4 августа суд приговорил американскую баскетболистку к девяти годам лишения свободы. Спортсменка пыталась провезти через границу наркотические средства.

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