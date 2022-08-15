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Молодого человека с партией наркотиков задержали на юго-востоке Москвы

Анастасия Колоскова
Происшествия
Молодого человека с партией наркотиков задержали на юго-востоке Москвы
Фото: Пресс-служба УВД по ЮВАО
Россия, Москва, Жулебинская улица Карта всех событий

Столичные полицейские в районе Выхино-Жулебино задержали 24-летнего приезжего, который подозревается в попытке сбыта наркотического средства — N-метилэфедрона. Об этом в понедельник, 15 августа, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.

Подозрительного мужчину сотрудники полиции заметили во время патрулирования территории на улице Жулебинской. В ходе личного досмотра они изъяли у молодого человека шесть полиэтиленовых свертков с порошкообразным веществом, которые были завернуты в черную изоленту.

Еще 25 аналогичных свертков полицейские нашли во время осмотра салона автомобиля подозреваемого. Они лежали в подстаканнике между водительским и пассажирским сиденьем.

— Все изъятое было направлено на исследование, по результатам которого изъятое признано наркотическим средством N-метилэфедроном, общей массой около 60 граммов, — отметили в пресс-службе.

Правоохранители установили, что гость столицы планировал сбыть наркотики путем тайников-закладок, однако полицейские помешали ему довести умысел до конца.

В его отношении возбудили уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Подозреваемого арестовали. Ему грозит до двадцати лет лишения свободы, констатировали в ведомстве.

До этого сотрудники полиции ликвидировали наркопритон на западе столицы, который организовала 33-летняя москвичка.

Район Выхино-Жулебино Наркотики Юго-Восточный административный округ (ЮВАО)
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