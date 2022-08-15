Москвича жестоко избили у входа в метро на юго-востоке Москвы. Видео
У входа в вестибюль метро 28-летнего москвича избил 19-летний уроженец ближнего зарубежья. Об этом Вечерней Москве сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь в понедельник, 15 августа.
По ее словам, подозреваемый после внезапно вспыхнувшего конфликта нанес несколько ударов руками в голову потерпевшему, после чего повалил его на землю и продолжил бить ногами.
Потерпевший был госпитализирован, медики оценивают его травмы как тяжелые.
Подозреваемый был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». На данный момент мужчина заключен под стражу.
Другого мужчину задержали в метро после драки 26 июля. Гражданин расстроился из-за того, что иностранец отказался с ним общаться, и напал на него. Злодеяние попало в объектив камеры слежения.