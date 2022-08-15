Дом по реновации в Басманном районе признан лучшим реализованным проектом

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Россия, Москва, Бауманская улица, 47 Карта всех событий

Дом по программе реновации на Бауманской улице в Басманном районе столицы признан победителем конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства» в номинации «Строительство многоквартирных домов категории «стандартное жилье». Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

— Подведены итоги конкурса лучших реализованных проектов в строительстве 2021 года. По решению Городской конкурсной комиссии и результатам голосования москвичей победителем в категории стандартного жилья был признан дом по программе реновации, возведенный в Басманном районе, — сказал он.

По его словам, всего в номинации участвовали 18 проектов. При выборе лидера эксперты обращали внимание на архитектурный облик зданий, планировочные решения и благоустройство прилегающей территории.

Здание-победитель по адресу Бауманская улица, 47 — это первая новостройка по программе реновации, возведенная в районе. Вскоре туда переедут жители трех домов на Госпитальном Валу, добавил Левкин.

Новостройка возведена по авторскому архитектурному проекту, рассказали в концерне «Крост», ставшим генеральным подрядчиком строительства.

— Это пятисекционное здание, на первых этажах которого разместятся предприятия коммерческой инфраструктуры. Здание органично вписано в окружающую застройку. Программа реновации жилья в Москве учитывает не только запросы современных жителей на комфортную городскую среду и пешую доступность инфраструктуры, но и целостность архитектурной ткани города, бережное отношение к уже сформировавшейся в районах застройке, — прокомментировал генеральный директор концерна Алексей Добашин.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что более 66 тысяч москвичей получили новые квартиры по программе реновации.