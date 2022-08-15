До рекордов далеко: синоптики рассказали о погоде в Москве в последние недели августа

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Волна тепла — опасное явление, которое означает наступление продолжительной жаркой погоды. Именно оно наблюдалось в Европе этим летом. По данным ряда СМИ, похожий зной может прийти и в Россию. «Вечерняя Москва» обсудила с синоптиками, может ли наступить похожая засуха в нашей стране уже сегодня, в чем опасность такой погоды и какой будет погода в Москве на самом деле в последние недели августа.

В чем причина

По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, антициклон на этой неделе будет обеспечивать в Москве жаркую погоду. Небольшое снижение температуры возможно в пятницу и субботу: температура опустится до 26–27 градусов по Цельсию. Потом снова произойдет возвращение температуры к 30-градусной отметке.

— Несмотря на то, что в пятницу и субботу в столице прогнозируется понижение температуры, она все равно будет выше нормы на 4–5 единиц. В остальные же дни температура будет превышать норму на 6 градусов, что говорит о жаркой погоде и наступлении волны тепла. Такая погода имеет «оранжевый» уровень опасности, — поделился синоптик.

Также Вильфанд объяснил, что резкого понижения температуры в начале следующей недели не прогнозируется, однако говорить о возникновении засушливой погоды, как в Европе, не приходится.

— В Европе очень жестокая засуха. Связана она с тем, что на ее территории сформировалась область высокого давления, которая носит название «стационарный антициклон» — антициклон, который не перемещается из одного региона в другой. Эта ситуация летом приводит к таким негативным последствиям, как отсутствие дождей и жаркая погода, — прокомментировал специалист.

По словам синоптика, опасность подобного антициклона состоит в том, что отсутствует перемещение масс, насыщенных влагой.

— Один из главных законов циркуляции говорит о том, что воздушные массы перемещаются с запада на восток. В случае если воздушные массы с Атлантики встречаются с западной периферией антициклона, они перемещаются с севера на юг по этому антициклону, затем по северной периферии антициклона и потом опускаются где-то на востоке, — добавил Вильфанд.

Также он подчеркнул, что высокие температуры всегда есть следствие стационарных антициклонов, которые могут произойти в любой части мира: на европейской территории России, в Западной Сибири, Красноярском крае.

Случится ли в Москве

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, вероятность такой же засухи, как в Европе, в нашей стране нет.

— В европейскую часть России может прийти такая же жаркая погода, которая наблюдалась в этом году в Европе, но речь идет не о засухе. В странах Западной Европы этот процесс был очень сильным и затяжным. В нашей же стране планируется кратковременный и не такой катастрофический, — прокомментировал Леус.

Синоптик также объяснил, что жаркая погода в Европе и России вызвана разными антициклонами.

— В Европе управлял азорский антициклон: он доставлял воздушные массы из африканских пустынь, где воздух засушливый и жаркий. В России за погоду отвечает скандинавский антициклон, который менее жаркий. Воздушные массы в нашу страну придут из Средней Азии, и они будут также менее сухие, — заключил специалист.

Он также добавил, что температура воздуха будет на 4–6 градусов выше нормы и, что воздух будет сухим, однако это несопоставимо с ситуацией в Европе.