Врач перечислил четыре тревожных признака слабого иммунитета

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Пульмонолог Том Ядегар назвал четыре главных признака, указывающих на то, что иммунная система дала сбой.

Частые болезни и систематическое употребление антибиотиков говорит об ослабленном организме. Препараты его истощают, поэтому следует обратить внимание на укрепление иммунитета, советует врач.

Организм истощает продолжительный стресс, который также может быть причиной многих заболеваний. Процесс выздоровление при сильном перенапряжении может затянуться на месяцы.

Также об ослабленном иммунитете говорят долго заживающие раны. Так, при хорошей работе иммунной системы процесс заживления проходит быстро. Если же ранения долго не проходят, следует обратиться к врачу.

Кроме того, при постоянной усталости рекомендуется сдать анализы и проверить иммунитет. Возможно, организм борется с инфекцией, из-за чего его запасы истощаются, передает портал «Доктор Питер».

Врач-флеболог Армен Авакян назвал явные и неочевидные признаки тромбоза. Он напомнил, что тромбоз характеризуется сгущением крови и формированием сгустков — тромбов, которые могут появляться в полости артерий и вен и препятствовать нормальному кровообращению.