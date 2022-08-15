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IKEA объявила о завершении последней онлайн-распродажи товаров в России

Евгений Белоусов
Общество
IKEA объявила о завершении последней онлайн-распродажи товаров в России
Фото: Unsplash

Последняя онлайн-распродажа товаров IKEA в России завершилась. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщили в пресс-службе компании.

— Мы завершили онлайн-продажу товаров ИКЕА для наших покупателей, а также для корпоративных клиентов. Корзина, список покупок и личный кабинет на сайте недоступны, — говорится в сообщении.

Уточняется, что все магазины сети в России останутся закрытыми и будут работать только на выдачу оформленных заказов, а также на возврат и обмен товаров. Все заказы, оформленные до окончания распродажи, будут обработаны, выданы или доставлены в течение августа и сентября в согласованное при заказе время.

Гарантийный срок на все товары, купленные с 5 июля, составляет два месяца с момента приобретения, если только производитель не установил более длительный срок, говорится на сайте IKEA.

В начале августа IKEA не подтвердила информацию о том, что сеть готовится к возобновлению работы в России. По информации пресс-службы, руководство ретейлера не прорабатывает данный вопрос.

Председатель Общественной организации по защите прав потребителей Олег Павлов в беседе с «ВМ» выразил мнение, что IKEA «могла бы сменить свои вывески и продолжить работу в России», как сделала сеть ресторанов «Макдоналдс». По его словам, у шведского ретейлера в РФ локализовано порядка 70 процентов ассортимента товаров.

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