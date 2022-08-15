Путин назвал попытки «отменить Россию» тщетными и бесперспективными

Фото: Администрация президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал предпринимаемые попытки «отменить Россию» бесперспективными. Такую позицию высказал глава государства во время своего выступления на форуме «Таврида. Арт», обратившись к участникам по видеоконференции.

— Все попытки отменить нашу культуру, отменить Россию тщетны. Это просто глупость. А те, кто думает иначе, к несчастью для них, не выучили уроки истории, — цитирует Путина ТАСС.

До этого российский лидер выступил на форуме «Армия-2022» в парке «Патриот». Он заявил, что у России много союзников и единомышленников, которые не прогибаются под так называемого гегемона.

Газета Wiener Zeitung сообщила, что на территории Германии и Австрии существует высокий уровень поддержки действий Москвы и Путина. По словам автора публикации, среди населения этих стран в последние несколько месяцев зреет недовольство из-за экономических последствий санкций, введенных в отношении России.