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Путин: У России много союзников и единомышленников, не прогибающихся под гегемоном

Евгений Белоусов
В мире
Путин: У России много союзников и единомышленников, не прогибающихся под гегемоном
Фото: Пресс-служба Совфеда

У России много союзников и единомышленников, которые не прогибаются под так называемого гегемона. Такое заявление сделал в понедельник, 15 августа, президент РФ Владимир Путин на форуме «Армия–2022» в парке «Патриот».

— Мы высоко ценим то, что у нашей страны много союзников, партнеров, единомышленников на разных континентах. Это государства, которые не прогибаются перед так называемым гегемоном, их лидеры проявляют настоящий мужской характер и не прогибаются, — заявил глава государства.

Путин особенно подчеркнул, что Россия выступает за широкое всестороннее развитие военно-технического сотрудничества. Это особенно важно именно в наши дни, когда активно формируется многополярный мир, передает слова Путина официальный сайт Кремля.

До этого газета Wiener Zeitung сообщила, что на территории Германии и Австрии существует высокий уровень поддержки действий России и самого Владимира Путина. По слова автора публикации, среди населения Австрии и ФРГ в последние несколько месяцев зреет недовольство из-за экономических последствий санкций, введенных в отношении России.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в ходе переговоров с Путиным было принято решение о переходе к двусторонней торговле в рублях. Эрдоган также заявил, что в отношениях двух государств предстоит открыть новую страницу. По его словам, речь идет о вопросах сотрудничества в сферах энергетики, экспорта зерна по Черному морю и туризма.

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