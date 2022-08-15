Акция по обмену школьными принадлежностями пройдет 20 августа в Москве

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Акция «Зеленая суббота» по обмену школьными принадлежностями состоится в Москве 20 августа. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

— Сейчас все родители школьников заняты одним общим делом — сборами. Часто в спешке что-то забывается или, наоборот, покупается много лишнего. «Зеленая суббота» позволит подойти к вопросу экологично и рационально: отдать в хорошие руки то, что не подошло вашему ребенку, и приобрести то, что ему понравится, — заявил глава департамента Антон Кульбачевский.

Акция пройдет в Ломоносовском районе, в сквере на улице Марии Ульяновой в период с 12:00 до 15:00. Принести можно любые школьные принадлежности, однако они должны быть чистыми и функционирующими.

Отмечается, что акции по обмену ненужными вещами в хорошем состоянии проходят в столице уже в пятый раз. До этого москвичи приносили на обмен электронную технику, одежду и обувь, книги, настольные игры, мебель, посуду и предметы интерьера. Акции продлятся до конца года, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

«Вечерняя Москва» выяснила, что в 2022 году «набор школьника» обойдется жителям столицы в среднем в 13 250 рублей. Цены на большую часть школьных товаров незначительно изменились в сравнении с прошлым годом.

В стандартный «набор школьника» входят школьная форма, спортивная форма, обувь, рюкзак и канцелярские товары. Спрос на эти товары начинает расти с конца июля. В первую очередь родители приобретают рюкзаки, пеналы и наборы канцелярских принадлежностей.