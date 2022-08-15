Путин подписал указ об установлении звания «Мать-героиня»

Фото: Администрация президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин установил в России звание «Мать-героиня» для женщин, родивших и воспитавших десять и более детей. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 15 августа.

— Установить звание «Мать-героиня» для присвоения матери, являющейся гражданкой РФ, родившей и воспитавшей десять и более детей, являющихся гражданами РФ, — следует из документа.

Кроме того, согласно указу, для представленных к награде многодетных мам устанавливается единовременная выплата в размере одного миллиона рублей.

1 июня президент России Владимир Путин озвучил идею возродить почетное звание «Мать-героиня». Также глава государства предложил увеличить единовременную выплату семьям, удостоенным ордена «Родительская слава», со 100 до 500 тысяч рублей.