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Путин подписал указ об установлении звания «Мать-героиня»

Елена Самойлова
Общество
Путин подписал указ об установлении звания «Мать-героиня»
Фото: Администрация президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин установил в России звание «Мать-героиня» для женщин, родивших и воспитавших десять и более детей. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 15 августа.

— Установить звание «Мать-героиня» для присвоения матери, являющейся гражданкой РФ, родившей и воспитавшей десять и более детей, являющихся гражданами РФ, — следует из документа.

Кроме того, согласно указу, для представленных к награде многодетных мам устанавливается единовременная выплата в размере одного миллиона рублей.

1 июня президент России Владимир Путин озвучил идею возродить почетное звание «Мать-героиня». Также глава государства предложил увеличить единовременную выплату семьям, удостоенным ордена «Родительская слава», со 100 до 500 тысяч рублей.

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