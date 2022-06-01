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Путин предложил выплачивать 500 тысяч рублей удостоенным ордена «Родительская слава»

Евгений Белоусов
Общество
Путин предложил выплачивать 500 тысяч рублей удостоенным ордена «Родительская слава»
Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Единовременную выплату удостоенным ордена «Родительская слава» семьям необходимо увеличить со 100 тысяч рублей до 500 тысяч рублей. Об этом в среду, 1 июня, заявил президент России Владимир Путин.

— Я предлагаю за медаль установить единовременную выплату 200 тысяч рублей. При вручении самого ордена «Родительская слава» вместо 100 тысяч рублей, как это было до сих пор, единовременно выплачивать 500 тысяч рублей, — отметил глава государства.

Таким орденом орден каждый год награждают несколько семей из разных регионов, воспитавших семь и более детей. Одноименной медали могут быть удостоены родители четырех детей, передает РИА Новости.

Также Путин поддержал идею возродить почетное звание «Мать-героиня». Он добавил, что удостоившиеся почетного звания женщины также получат выплаты в размере одного миллиона рублей.

Недавно президент заявил, что многодетная семья должна стать для российского общества ценностным ориентиром, а государство должно всячески ее поддерживать.

В России существуют единовременные и ежемесячные выплаты семьям с детьми. На некоторые из них могут претендовать только семьи с невысоким доходом, другие положены каждому, а для получения третьих необходимо соблюдение особых условий. «Вечерняя Москва» собрала все денежные выплаты, которые могут получить родители в России.

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