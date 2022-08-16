Подозрительный и вспыльчивый: назван топ-5 имен самых ревнивых мужчин

Фото: shutterstock

Каждое имя наделяет своего обладателя определенными особенностями: темпераментом, складом ума и характером. Какие мужчины склонны к необузданной ревности, «Вечерней Москве» рассказала шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова.

Геннадий

Импульсивный и вспыльчивый характер создает Геннадию проблемы как на работе, так и в личной жизни. Он выбирает свою спутницу придирчиво и долго. В браке старается контролировать каждый шаг жены, требует повышенного внимания к себе. Склонен к изменам, но при этом безумно ревнив: неверность жене никогда не прощает.

Поводом для ревности могут стать одежда и макияж. Постоянная подозрительность подтачивает даже самые крепкие отношения — женщины редко выдерживают такое давление. После расставания с партнершей может впасть в депрессию или пуститься на поиски экстремальных развлечений. В глубине души Геннадий надеется, что бывшая жена вернется и будет умолять о прощении.

Станислав

Обладатель яркого и мужественного имени зачастую не способен контролировать свои эмоции. Он подозрителен, ревнив, упрям и вспыльчив. Сложный характер становится помехой для отношений: деспотичность Станислава отталкивает и пугает женщин.

Станислав не отличается постоянством и часто меняет объект симпатии. При этом сам от каждой новой пассии ожидает понимания и верности. Чтобы заглушить желание близости с партнершей, он может вступать в случайные сексуальные связи.

Игорь

Самолюбив, имеет завышенную самооценку. Этот мужчина всегда ожидает от женщины больше внимания, чем может дать ей. Горделивый, упрямый и ревнивый до умопомрачения. Его спутнице нелегко избежать упреков.

Игорь хочет видеть рядом жену, которая всегда будет разделять его точку зрения. Тяжело переносит одиночество, может встречаться с несколькими женщинами сразу. Стремится к лидерству в семье, но плохо справляется с этой ролью — забывает обещания, перекладывает ответственность на партнершу. Если Игорь всерьез подозревает жену в измене, то становится просто невыносимым.

Виталий

Этот мужчина умеет сдерживать себя на людях: он никогда не будет устраивать сцены ревности при всех. Но, оказавшись наедине с партнершей, он выплескивает на нее свое негодование. Постоянные ссоры на почве ревности рано или поздно приводят к разрыву. Однако Виталий быстро находит замену любимой женщине.

Избранницам Виталия не позавидуешь — найти общий язык с этим мужчиной совсем непросто. Он считает партнершу своей собственностью и хочет полностью контролировать ее чувства и эмоции.

Роман

В начале отношений он умело скрывает свой жесткий, бескомпромиссный характер, надевая маску добродушного романтика. На самом деле ревность Романа порой доходит до абсурда. Он подозревает избранницу в измене при каждом телефонном звонке, приезжает на работу в конце дня, чтобы отвезти ее домой, устраивает бесконечные допросы.

Разумеется, женщина быстро устает от такого натиска и решается на разрыв. Но Роман никогда не отпускает партнершу сразу: он будет долго преследовать ее, докучать звонками и сообщениями. Он найдет тысячу оправданий своей ревности, чтобы удержать ее рядом.