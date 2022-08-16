Ефимов: Завершается строительство медцентра по первому договору проекта «Индустриальные кварталы»

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Инвестор приступил к устройству фасадов и установке окон в медицинском центре, который возводится по проекту «Индустриальные кварталы» в бывшей промышленной зоне «Октябрьское Поле». Ввод объекта в эксплуатацию запланирован до конца года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В скором времени заработает медицинский центр, рассчитанный на 150 посещений в смену. Застройщик планирует ввести объект в эксплуатацию в четвертом квартале 2022 года, в настоящее время идут фасадные работы, — заявил он.

В свою очередь генеральный директор инвестора проекта «РГ-Девелопмент» Татьяна Тихонова отметила, что новое медицинское учреждение поможет снизить нагрузку на существующие в районе поликлиники и обеспечит жителей квалифицированной помощью врачей и передовым диагностическим оборудованием.

О других объектах на территории бывшей промзоны рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. По его словам, ведется строительство школы на 800 учеников и двух встроенно-пристроенных детских садов на 200 мест. Кроме того, появится и технопарк площадью около 12 тысяч квадратных метров.

До этого Ефимов сообщил, что в Кунцеве построят два офисных здания, где смогут работать более трех тысяч человек.