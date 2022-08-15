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Ефимов сообщил о создании более трех тысяч рабочих мест в Кунцеве

Евгений Белоусов
Город
Ефимов сообщил о создании более трех тысяч рабочих мест в Кунцеве
Фото: Пресс-служба
Россия, Москва, Западный административный округ, район Кунцево Карта всех событий

По программе стимулирования создания мест приложения труда инвестор построит в Кунцеве два офисных здания, где смогут работать более 3,3 тысячи человек. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в понедельник, 15 августа.

— В конце 2021 и летом 2022 года город подписал с инвестором два соглашения по городской программе создания мест приложения труда. Так, в районе Кунцево появится несколько офисных зданий и более 3,3 тысячи дополнительных рабочих мест. Общий объем инвестиций в реализацию проектов превысит 6 миллиардов рублей, — заявил он.

По словам заместителя мэра, инвестор получит преференции по плате за изменение вида разрешенного использования девяти земельных участков для возведения многоквартирных домов, которые строят там же — в Кунцеве, а точнее, в Рублево-Архангельском.

Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский добавил, что сейчас девелопер ведет подготовку площадки для строительства, которое по плану должно начаться осенью текущего года. По условиям соглашения объекты введут в эксплуатацию в 2024–2025 годах.

Программа стимулирования создания мест приложения труда реализуется с 2020 года. Девелоперам предоставляется льгота при переоформлении земельных участков под строительство жилья, если одновременно возводятся коммерческие, промышленные или социальные объекты.

До этого Ефимов сообщил, что с начала года столичная Градостроительно-земельная комиссия одобрила выделение инвесторам в аренду без торгов восьми городских земельных участков для реализации промышленных масштабных инвестиционных проектов.

Район Кунцево Владислав Овчинский Владимир Ефимов
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