Туроператоры рассказали, в консульствах каких стран проще получить шенгенскую визу

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Эксперты объяснили, в каких консульствах российским туристам можно оперативнее получить шенгенскую визу. Об этом сообщает медиахолдинг Profi.Travel.

По словам туроператоров, быстрее всего на данный момент выдают разрешение на въезд венгерские дипломаты. Уточняется, что оформление не занимает много времени, однако визу ставят только на срок поездки, что чаще не устраивает заявителей из-за планов на путешествия в более поздние даты. Также туристы активно подают бумаги на оформление шенгена в консульства Италии, Франции, Германии и Финляндии.

— Отказов нет, однако ближайшая запись доступна только на середину октября. Изредка можно поймать даты в начале октября. Свободных окон на август и сентябрь не было уже в июле, — рассказал туроператор.

Как отметил другой представитель одной из туристических компаний, быстрее всего работают сотрудники итальянской консульской службы. Так, процесс занимает от двух до трех недель, а в остальных странах период выдачи визы составляет не менее 21 дня, передает РИА Новости.

Въезд в отдельные туристические зоны все еще предполагает наличие сертификата о вакцинации или ПЦР-теста. «Вечерняя Москва» узнала, где такие документы все еще нужны, а куда можно поехать без каких-либо ограничений.