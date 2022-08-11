«Без справки не впустят»: в каких странах российским туристам все еще нужен сертификат о вакцинации

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Несмотря на то что лето подходит к концу, многие россияне не собираются отменять свой отпуск на заграничные курорты. И пусть открытых стран для свободного въезда не так много, выбор все же имеется. Правда, въезд в отдельные туристические зоны предполагает наличие сертификата о вакцинации или ПЦР-теста. «Вечерняя Москва» узнала, где такие документы все еще нужны, а куда можно поехать без каких-либо ограничений.

По словам турагента Дмитрия Мира, в настоящее время жители России могут свободно въезжать без справок о вакцинации и ПЦР-тестов в такие страны, как Мальдивы, Индонезия и Турция:

— В упомянутых регионах не требуют справки о том, что человек переболел или привит от коронавируса. Въезд в эти страны свободен абсолютно для всех россиян.

По словам специалиста, с 15 мая текущего года наши соотечественники могут беспрепятственно посещать Вьетнам. ПЦР-тесты, сертификаты о вакцинации или документы о перенесенной болезни тоже не требуются.

Таиланд отменил карантин с 1 июня для туристов и открыл переходы на сухопутных границах. Это государство открыто как вакцинированным, так и непривитым туристам из РФ. Посетить острова, по словам спикера, можно с сертификатом «Спутник V» или другой двухступенчатой вакциной. Если человек не получил вакцину, можно сдать ПЦР-тест на COVID-19 до поездки (его актуальность не должна превышать 72 часа) и предоставить отрицательный результат по прибытии в страну.

Въезд в Марокко разрешен тем гражданам РФ, которые привиты вакциной серии «Спутник V». Виза для россиян в эту арабскую страну не нужна.

Испания — еще одна курортная точка на карте мира, которая распахнула свои двери для российских туристов. К сожалению, прямых рейсов из РФ нет, добираться к лазурным пляжам Барселоны придется транзитными путями через Стамбул.

Эксперт уточнил, что от туристов более не требуют сертификаты о вакцинации, но вот предъявить ПЦР-тест придется во время прохождения паспортного контроля. Также можно предъявить тест на антиген, который действителен не более суток.

Предъявить сертификат о вакцинации «Спутником V» придется тем, кто намерен посетить Египет в летне-осенний период. Доступны для отдыха Мексика и Греция, где власти отменили для русских туристов ПЦР-тесты и наличие сертификатов о вакцинации.

А вот в Объединенные Арабские Эмираты без паспорта о вакцинации «Спутником V» не впустят, заметил Дмитрий Мир.

Япония открыта для граждан РФ только в составе организованных групп. Посетить Страну восходящего солнца можно без сертификата о вакцинации и ПЦР-тестов.

Собеседник «ВМ» добавил, что для посещения стран СНГ россиянам достаточно предоставить справку о получении двух компонентов вакцины серии «Спутник V» или документ с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19:

— В случае с посещением республик СНГ нужно отдельно проверять условия посещения конкретной страны. Например, в Белоруссию россияне могут заехать без каких-либо ковидных ограничений. А вот для посещения Азербайджана нужна справка о вакцинации «Спутником» либо результат ПЦР-теста.

В то же время собеседник «ВМ» напомнил, что улететь на отдых прямыми рейсами из РФ можно в 16 государств ближнего и дальнего зарубежья. Это Бахрейн, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Марокко, Катар, Казахстан, Киргизия, Иран, Белоруссия, Азербайджан, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, Индия, Армения и Шри-Ланка.