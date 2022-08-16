Иранская компания Iran Khodro заявила о выходе на российский авторынок в 2022 году

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Иранская компания Iran Khodro, занимающаяся производством автомобилей, уже в этом году может начать вести бизнес в России. Об этом сообщил гендиректор предприятия Мехди Хатиби во вторник, 16 августа.

Топ-менеджер отметил, что в планах компании сконцентрировать основное производство на российский рынок. На данный момент руководство холдинга уже приступило к поиску инвесторов. По словам Хатиби, недавно состоялись переговоры с Москвой.

Кроме того, иранцы планируют расширить производство на рынки Азербайджана, Омана и Ирака. Всего в этом году ожидается производство более 500 тысяч автомобилей этой марки. За ближайшие три года на экспорт будет направлено порядка 100 тысяч машин, передает CarsWeek.

До этого сообщалось, что в России начали продавать смартфоны французского бренда Wiko, который принадлежит китайскому производителю Tinno Mobile Technology. Уточняется, что вслед за Wiko в Россию могут прийти и другие локальные бренды, чья продукция производится в Китае.

27 июля стало известно, что Иран и Россия подписали соглашение о поставках иранского оборудования, проведении ремонтно-эксплуатационных услуг и технической поддержки российских самолетов. Кроме того, был подписан меморандум о взаимопонимании, по которому число пассажирских рейсов увеличится до 35 в неделю.