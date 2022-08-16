Более 1,6 тысячи вакансий появится в Москве в рамках программы поддержки работодателей и сотрудников

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В рамках реализации программ поддержки работодателей и сотрудников на рынке труда в столице появится более 1,6 тысячи вакансий. Об это во вторник, 16 августа, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Мы искренне поддерживаем стремление части западных компаний адаптироваться к новой геополитической и экономической реальности. Вместе с тем наша первоочередная задача — обеспечить оперативный трансфер высвобождаемого персонала уходящих компаний в стабильные организации, продолжающие работать и развиваться в текущих условиях, — отметила она.

По словам заммэра, специальная программа помощи работодателям и горожанам впервые была запущена еще в апреле. По итогам первого этапа отбора российские компании уже создали 1,6 тысячи постоянных рабочих мест, а около 40 процентов из них уже заняты новыми сотрудниками.

Недавно завершился второй этап отбора компаний. Так, новые рабочие места созданы ведущим российским ретейлером «Магнит», ключевым оператором системы наземного транспорта «Мосгортранс» и дочерней компанией Роскосмоса — корпорацией «Стратегические пункты управления». В ближайшее время работодатели начнут подбирать еще 1,6 тысячи новых сотрудников через центр «Моя работа», уточняется на официальном сайте мэра Москвы.

До этого столичный центр занятости населения назвал сферы, куда москвичи предпочитают трудоустраиваться чаще всего.